74-летний воронежец попал в больницу после ДТП с КамАЗом

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Воронеже 2 июня около 07:00 у дома № 253А по улице 9 января случилась авария, в результате которой 74-летнего водителя «Форда Фьюжена» госпитализировали с телесными повреждениями. По данным регионального ГУ МВД, иномарка столкнулась с КамАЗом. Об этом в ведомстве сообщили 3 июня.

По предварительной информации полиции, пожилой автомобилист на легковушке ехал в сторону улицы Дорожной и не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в ехавший впереди большегруз под управлением 42-летнего мужчины.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. Большая часть аварий пришлась на областной центр — 71 случай, еще 10 зафиксировано на федеральных трассах, а 22 — в районах области. В трех ДТП, произошедших за день, травмы различной степени тяжести получили 3 человека.

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