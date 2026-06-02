111 человек пропали в Воронежской области в мае

В прошлом месяце в Воронежской области пропали 111 человек. Об этом в соцсетях сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Из них живыми нашли 77 потерявшихся, а мертвыми – шесть. Тем временем, четыре заявки до сих пор остаются неподтвержденными, поиски десяти человек еще продолжаются.

Что касается последней недели весны, то с 25 по 31 мая 2026 года на горячую линию отряда поступило 26 заявок. Живыми оказались 16 человек, поиски троих еще продолжаются, а две заявки остались неподтвержденными.

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