Первым новичком воронежского «Бурана» в межсезонье-2026 стал питерский хоккеист

Владислав Курбатов. Фото: телеграм-канал ХК "Буран"..

Воронежский «Буран» подписал контракт с нападающим Владиславом Курбатовым. Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

28-летний уроженец Санкт-Петербурга выступал за «СКА-Варяги», «СКА-1946», «СКА-Нева», ХК «Сочи», тольяттинскую «Ладу» и новокузнецкий «Металлург». В минувшем сезоне Курбатов провел за «Кузню» 77 матчей, в которых набрал 15 очков (5+10) при показателе полезности «+20»

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

