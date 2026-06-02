13 человек причастны к созданию и участию в преступном сообществе в Воронеже

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

В сентябре 2025 года сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ ликвидировали в Воронеже несколько нелегальных узлов связи. По подозрению в совершении киберпреступления задержали 13 человек – жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

При обысках в офисах и жилье фигурантов изъяты 31 VoIP-GSM-шлюз, мобильные телефон с рабочими чатами, более 7000 SIM-карт разных операторов, компьютерное оборудование.

Стражи порядка установили роли ключевых участников. Возглавил ОПГ 31-летний житель Воронежа, который по указанию зарубежного куратора подбирал персонал для обслуживания техники. Его 27-летний подельник взял на себя обязанности технического специалиста и бухгалтера. Третий соучастник – 26-летний мужчина – занимался арендой помещений и контролировал работу десяти нанятых операторов. По предварительной информации, суммарный

Суммарный ущерб от противоправной деятельности подельников гражданам России составил не менее 26,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.