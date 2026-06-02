Экс-главу Богучарского района Воронежской области наградил Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший глава Богучарского района Воронежской области Валерий Кузнецов получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, размещенном на федеральном портале официального опубликования правовых актов, сказано, что экс-чиновника наградили с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что 70-летний Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с 2012 по 2026 год.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона