НовостиОбщество2 июня 2026 15:39

Экс-главу Богучарского района Воронежской области наградил Владимир Путин

Валерия Кузнецова удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Алексей СЕРГУНИН
Владимир Путин.

Бывший глава Богучарского района Воронежской области Валерий Кузнецов получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, размещенном на федеральном портале официального опубликования правовых актов, сказано, что экс-чиновника наградили с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что 70-летний Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с 2012 по 2026 год.

