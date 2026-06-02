Ужесточили наказание устроившему смертельную аварию воронежцу

Суд установил, что в июле 2024 года 21-летний житель Воронежа ехал за рулем «Лады Гранты» по проспекту Революции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Водитель не уступил дорогу и сбил на пешеходном переходе возле кинотеатра «Пролетарий» двух человек. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, женщине причинен тяжкий вред здоровью. Центральный районный суд Воронежа в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ назначил автомобилисту два года колонии-поселении с лишением прав на два года.

Но прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью назначенного наказания. И 2 июня Воронежский областной суд изменил приговор. Виновнику аварии назначено три года колонии-поселении с лишением прав на три года.