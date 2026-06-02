300 часов обязательных работ получила жительница Воронежа за повторную пьяную езду

Суд установил, что в феврале текущего года ранее привлекавшая к административной ответственности за пьяную езду 35-летняя жительница Воронежа вновь села за руль нетрезвой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время езды по улице 9 Января ее «ВАЗ-2109» совершил дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с автобусом. Водитель легковушки попыталась скрыться с места аварии, так как у нее не было прав. Противоправные действия автолюбительницы пресек очевидец аварии. Женщину задержали сотрудники ГАИ, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась.

2 июня автомобилистка признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. С учетом позиции прокурора ей назначено 300 часов обязательных работ с лишением прав на 30 месяцев. Машину конфисковали в собственность государства.