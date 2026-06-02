Дело о сходе вагонов грузового поезда в Воронежской области передали в суд

По данным следствия, вечером 21 февраля 2025 года мастер дорожного линейного участка Поворинской дистанции пути не организовал работы по выявлению и своевременному устранению неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Речь идет про сверхнормативное уширение рельсовой колеи с последующей раскантовкой рельсов на железнодорожной станции Поворино ЮВЖД в Воронежской области. Из-за его бездействия сошли девять грузовых вагонов поезда. Размер причиненного ущерба превысил пять миллионов рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.