Фестиваль «Мультпрактика» покажет жителям Воронежской области бесплатные мультики

В Воронеже стартовало эхо IV анимационного фестиваля «Мультпрактика». Лучшие мультфильмы из основной программы до 7 июня включительно покажут зрителям не только в Воронеже, но и в нескольких районах области. Показы будут сопровождаться встречами с представителями анимационной студии «Воронеж», детвора сможет задать интересующие вопросы создателям мультфильмов.

2 июня программу показали жителям Новой Усмани и Рамони.

3 июня посмотреть мультики можно в Хохольском центре развития культуры и туризма (ул. Ленина, 8) в 10.30.

4 июня программу покажут в культурно-досуговом центре Нововоронежа (ул. Ленина, 1) в 10.00 и в Верхнехавском дворце культуры (ул. 50 лет Октября, 14) в 12.00.

5 июня кмнопоказ запланирован в Аннинском ДК (ул. Советская, 17) в 12.00.

6 июня посмотреть мультфильмы можно в культурно-досуговом центре Репьевки (ул. Воронежская, 24) в 10.00.

А 7 июня в 17.30 - в парке детского и семейного отдыха «Нелжа» в Рамонском районе.

