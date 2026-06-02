В Воронеже открывают Маршак-центр с поездом и игровыми площадками

В Воронеж открывается после масштабного ремонта «Маршак-центр». Детский культурно-просветительский центр, работавший с 2017 года, обрел экспозиционное пространство в новом интерактивном формате - здесь можно будет все потрогать и узнать многое о творчестве писателя через игру. Пространство превратили в вокзал с поездом, цирк и зоопарк.

Центр включает три зала. «Многоликий Маршаке» познакомит с разными гранями личности писателя - от поэта и переводчика до путешественника и издателя. Зал «Мир, который создал Маршак» - игровая площадка, которая превращает страницы книг в игровые декорации. А творческая мастерская расскажет, как создаются детские стихи.

Как отмечает директор литературного музея Светлана Деркачева, в «Маршак-центре» будет интересно всем - от детсадовцев и младшеклассников до подростков. Даже задумали несколько программ для взрослых.

Напомним, музейно-просветительский центр имени Самуила Маршака (подразделение литературного музея) находится в Доме Тюриных (ул.Никитинская, 22) - напротив дома-музея Никитина.

Обновленное пространство откроется 10 июня.