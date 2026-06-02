Обладатель Кубка Петрова-2026 подписал контракт с воронежским «Бураном»

Вадим Фаттахов (№ 66). Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Обладатель Кубка Петрова-2026 Вадим Фаттахов сезон-2026/27 проведет в составе воронежского «Бурана». Об этом сообщает пресс-служба «ураганных».

Фаттахов выступал за наш клуб в прошлой регулярке, став лучшим бомбардиром. В 50 матчах он забросил 127 шайб и отжал 14 результативных передач. Концовку регулярки и плей-офф Фаттахов провел за «Югру» из Ханты-Мансийска, в составе которой стал чемпионом. За «тигров» в 28 матчах она набрал 16 очков (8+8).

Напомним, что Вадим отыграл за «Буран» и кампанию-2024/25: 63 матча, 23 шайбы, 18 передач.

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

