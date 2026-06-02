На 28 процентов уменьшилось число заболевших ковидом в Воронежской области

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В нашем регионе стали реже болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
За неделю с 25 по 31 мая зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. А с 18 по 24 мая ковидом заразились 50 человек. То есть число инфицированных уменьшилось на 28 процентов.
Санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правил, которые позволят снизить риск передачи заболевания.
Во-первых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.
Во-вторых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.
В-третьих, избегать контактов с другими людьми.
В-четвертых, мыть руки.
В-пятых, не выходить за пределы дома.
В-шестых, использовать маску в местах массового скопления людей.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона