На 28 процентов уменьшилось число заболевших ковидом в Воронежской области

В нашем регионе стали реже болеть коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

За неделю с 25 по 31 мая зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. А с 18 по 24 мая ковидом заразились 50 человек. То есть число инфицированных уменьшилось на 28 процентов.

Санврачи настоятельно советуют выполнять шесть простых правил, которые позволят снизить риск передачи заболевания.

Во-первых, нужно проветривать помещение раз в 30 минут.

Во-вторых, обращаться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением.

В-третьих, избегать контактов с другими людьми.

В-четвертых, мыть руки.

В-пятых, не выходить за пределы дома.

В-шестых, использовать маску в местах массового скопления людей.

