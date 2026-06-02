Воронежец поел вяленой речной рыбы и чуть не умер от ботулизма

Врачи спасли воронежца с тяжелейшей формой ботулизма. 45-летний мужчина поступил в инфекционное отделение медицинского центра БСМП №8 с нарастающей мышечной слабостью, ухудшением зрения и трудностями с глотанием и дыханием. Перед этим он обращался в райбольницу, откуда его экстренно доставили в БСМП №8.

Выяснилось, что за три дня до госпитализации пациент ел речную вяленую рыбу. Врачи заподозрили у него ботулизм. Летальность при тяжелых формах этого инфекционно-токсического заболевания превышает 60%.

- Состояние пациента было критическим с самого начала, ситуация осложнилась развитием двусторонней пневмонии. 11 дней мужчина находился в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ввели противоботулиническую сыворотку и провели комплексную терапию. Всего пациент провел в стационаре 22 дня. Далее его выписали под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства, - рассказали в БСМП №8.

