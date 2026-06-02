Пять воронежских культурных проектов получили президентские гранты

Станислав Беляев создаст цикл спектаклей-концертов «Куклы в строю». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежцы вошли в число победителей президентского гранта в области культуры и искусства. Пять проектов получат средства на реализацию.

В частности, артист театра кукол Станислав Беляев создаст цикл спектаклей-концертов патриотической направленности «Куклы в строю». Научный сотрудник природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» Валентин Битюков осуществит культурно-просветительский проект «Маршрут Победы». Дирижер симфонического оркестра ВКЗ Евгений Мингалев создаст культурно-просветительский проект «Победы Великой России в музыке русских и советских композиторов». Заведующая регионального центра «Воронеж. Волонтеры культуры» при юношеской библиотеке имени Кубанева Анжелика Голева снимет короткометражный фильм «Волонтеры CBO. Жизнь в тылу». Замдиректора театра драмы имени Кольцова Дмитрий Колесников получит средства на создание спектакля «Сказочник» по пьесе Е.Коллеговой.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.