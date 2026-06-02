В Воронеже задержали 19-летнюю пособницу аферистов из Тамбовской области

В середине мая этого года к 70-летней жительнице Воронежа на домашний телефон позвонил лжеоператор «Ростелекома» с целью перезаключения договора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферист попросил пенсионерку сообщить номер страхового свидетельства. Она это сделал и все завертелось. Женщине начали беспрерывно звонить якобы сотрудники полиции и адвокаты по уголовным делам. Ее обвинили в финансировании террористической деятельности, потребовали провести проверку сбережений и задекларировать их. Нужно было все деньги обернуть в темный пакет и передать инкассатору. В итоге запуганная доверчивая женщина на следующий день лично передала курьеру 700 тысяч рублей.

Воронежские стражи порядка во взаимодействии с коллегами из Липецкой области задержали пособнице киберпреступников – 19-летнюю жительницу Тамбовской области. Курьер призналась, что нашла объявление о подработке в группе одного из мессенджеров. Ее поместили под домашний арест. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.