На трассе под Воронежем «десятка» протаранила на встречке Toyota Corolla

фото ГАИ Воронежской области

В Острогожском районе Воронежской области автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло вечером 1 июня.

Авария случилась примерно в 17.06 на 93-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» у села Терновое. По предварительным данным ГАИ, 49-летний водитель «ВАЗ 2110» при выполнении маневра обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Королла». От удара машины превратились в груду металла.

В ДТП погибла 48-летняя пассажирка «десятки». Госпитализировали троих пострадавших: водителя и 67-летнюю пассажирку «ВАЗ 2110», а также 48-летнего водителя «Тойоты».

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.