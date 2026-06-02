3 июня пожарные будут тушить здание онкоцентра в Коминтерновском районе Воронежа

ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило жителей Коминтерновского района о пожарно-тактических учениях 3 июня. В среду будут тушить условный пожар в здании радиотерапевтического корпуса Воронежского онкологического центра, расположенного на ул. Электросигнальной. Учения продлятся два часа - с 11.00 до 13.00.

Можно не беспокоиться из-за скопления пожарных машин.

