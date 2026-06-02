В селе под Воронежем разбился мотоциклист, врезавшись в «Форд Мондео»

фото ГАИ Воронежской области

1 июня в Кантемировском районе Воронежской области погиб мотоциклист.

ДТП произошло примерно в 16.24 в селе Евдокиевка. По предварительным данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель мотоцикла «Рейсер ZWC2-300x» двигался по обочине и врезался в припаркованный «Форд Мондео». Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

За 1 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 109 ДТП, в них пострадали 12 человек и двое погибли.

