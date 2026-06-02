В Воронеже на 5 улицах отключат воду из-за ремонта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Водоканал предупредил об отключении воды в Ленинском и Советском районах из-за планового ремонта.

3 июня на ул. Депутатской, 8н коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 150 мм. Холодное водоснабжение ограничат с 10.00 до 14.00 на пяти улицах.

Запастись водой на это время нужно жителям домов на ул. Депутатской, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14а, 15, 17, 21, 15, ул. Моисеева, 40, 42, 82, 84, ул. Ворошилова, 3, 7, 9, 11, ул. Карла Либкнехта, 72, 74, 76, ул. Черняховского, 2.

После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Ржавчину нужно просто слить. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, напомнили в РВК-Воронеж.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.