Воронежцы смогут доехать до Дивногорья на прямой электричке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Из Воронежа снова запускают прямые электрички в Дивногорье. Сезонные электропоезда стартуют с 6 июня и будут курсировать по выходным.

Пригородный поезд № 6004/6003 выходит с вокзала «Воронеж-1» в 9.25, на остановочную платформу Дивногорье прибывает в 11.41, в Острогожск - в 12.05.

Из Острогожска электричка выходит в 15.24, прибывает в Дивногорье в 15.48, а в Воронеж - в 18.19.

Кстати, 13 июня под меловыми сводами пещерного комплекса в Больших Дивах пройдет концерт классической музыки эпохи барокко (12+). Струнный квартет сыграет мировые шедевры - произведения Баха, Генделя, Вивальди.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.