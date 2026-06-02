Под Воронежем отменили рок-фестиваль

.

Администрация Новусманского района сообщила об отмене рок-фестиваль «Ветра Черноземья». Музыкальный форум планировался в центре «Дубрава» 27 июня, хедлайнером была заявлена группа «СерьГа».

- В связи с нестабильной оперативной обстановкой в регионе фестиваль отменен. Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей - наш безусловный приоритет, - сообщила райадминистрация.

Зрители могут вернуть билеты: средства за билеты, приобретенные онлайн, вернутся покупателям автоматически в ближайшие дни, а деньги за билеты, купленные в кассе Дворца культуры, можно вернуть непосредственно в кассе. При себе необходимо иметь сами билеты, документ, удостоверяющий личность, карту, с которой производилась оплата.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.