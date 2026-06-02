Более 6 часов продлилась угроза налета БПЛА в Воронежской области 2 июня

Более шести часов находилась Воронежская область в зоне налета беспилотников 2 июня: об опасности атаки БПЛА губернатор Александр Гусев сообщил в 1.21. Системы оповещения в связи с непосредственной угрозой удара дронов сработали около шести утра в трех районах Воронежской области. Сирены включились в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах. Отбой дали в 7.40 утра вторника. О происшествиях не сообщается.

