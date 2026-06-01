Под Воронежем мужчина лишился 410 тысяч рублей при покупке квадроцикла по интернету

27-летний житель Рамонского района стал жертвой дистанционных мошенников, пытаясь приобрести мототехнику по объявлению. Мужчина перевел 410 000 рублей лжепродавцу, который обещал доставить товар из другого региона, после чего связь с ним прервалась. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 1 июня.

29 мая молодой человек наткнулся в сети на объявление о продаже квадроцикла. Связавшись с «владельцем», покупатель получил фотографии техники. Продавец пояснил, что сам находится в Перми, но готов отправить покупку в Воронежскую область через транспортно-логистическую компанию. Стороны даже заключили электронный договор купли-продажи, после чего житель региона перевел на указанный счет деньги.

Обман вскрылся в тот же вечер, когда покупатель решил проверить статус отправления и напрямую связался с логистической компанией. Выяснилось, что никакой посылки на его имя не регистрировалось, а продавец перестал выходить на связь.

Всего за минувшие выходные от киберпреступников пострадали шесть местных жителей, потеряв в общей сложности 1,5 миллиона рублей.