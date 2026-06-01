11-летний школьник под Воронежем помог задержать грабителей, напавших на почту

В Аннинском районе наградили пятиклассника Артема Прохорова из села Бродовое. Мальчик получил почетную грамоту за смелость и помощь в задержании преступников, которые ограбили местное почтовое отделение. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 1 июня.

По данным ведомства, Артем вместе с мамой пришел на почту за посылкой, дверь оказалась заперта, а изнутри слышались громкие мужские голоса. На стук в дверь один из мужчин ответил, что отделение откроется только через три часа. Заподозрив неладное, мальчик с матерью решили подождать на улице.

Вскоре из здания выбежали двое мужчин и скрылись. Зайдя внутрь, школьник обнаружил связанных скотчем сотрудниц почты. Артем сам освободил женщин, оказал им помощь и сразу же позвонил в дежурную часть. Он подробно описал приметы нападавших, благодаря чему их поймали по горячим следам.

Выяснилось, что двое местных жителей (51 и 59 лет), которые ранее уже были судимы, ворвались на почту и похитили более 200 тысяч рублей. Суд признал их виновными в разбое и приговорил к 5 и 5,5 годам лишения свободы.