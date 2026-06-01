Воронежская область заняла 37-е место в общероссийском рейтинге благосостояния семей по итогам 2025 года

Воронежская область оказалась на 37-м месте в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей. Согласно исследованию РИА Рейтинг, у воронежской среднестатистической семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после всех минимальных и жизненно необходимых трат «чистыми» остается 39 335 рублей в месяц. Если же в семье воспитывается только один ребенок, то потенциальный свободный денежный остаток в месяц выходит повыше — 56 284 рубля.

Традиционными лидерами списка стали добывающие северные регионы и столицы, где доходы населения позволяют копить внушительные суммы. На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там у семьи с двумя детьми после базовых расходов, по мнению аналитиков, остается 141,4 тысячи рублей. В пятерку самых обеспеченных также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (102,6 тыс.), Магаданская (94,9 тыс.) и Сахалинская (87,7 тыс.) области, а замыкает топ-5 Москва с показателем 84,6 тысячи рублей свободного остатка.

На другом полюсе рейтинга оказались регионы, где выжить на среднюю зарплату без подработок и подсобного хозяйства практически невозможно. В десяти субъектах РФ у семей с двумя детьми после покупки самого необходимого остается меньше 15 тысяч рублей. Хуже всего дела обстоят в республиках Северного Кавказа: в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии этот баланс и вовсе ушел в минус (от -2,8 до -13,4 тыс. рублей).