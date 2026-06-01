В Воронеже осудили телефонного мошенника за обман пенсионеров

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор местному жителю, который работал на телефонных аферистов и забирал деньги у обманутых горожан. За пособничество в крупном мошенничестве мужчину приговорили к 3 годам принудительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 10% от его заработка в свою казну. Его приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 1 июня.

Как установил суд, осужденный действовал в составе преступной группы. Сообщники звонили жертвам и пугали людей тем, что их близкие якобы стали виновниками серьезных аварий. Чтобы спасти родных от тюрьмы, взволнованные воронежцы соглашались отдать любые суммы. Нашлись как минимум двое пострадавших, которые передали мошенникам 140 тысяч и 400 тысяч рублей, а один из них вдобавок лишился личных вещей стоимостью почти три тысячи рублей.

Уголовные дела против остальных участников этой преступной схемы выделены в отдельное производство — их поиском и привлечением к ответственности занимаются следователи.