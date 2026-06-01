В Воронежской области ищут пропавшего почти два месяца назад 36-летнего мужчину

В Бобровском районе Воронежской области объявлен сбор на поиски 36-летнего Романа Николаевича Образцова. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 1 июня, о местонахождении мужчины ничего не известно уже почти два месяца — он перестал выходить на связь с близкими еще 8 апреля 2026 года.

По имеющейся информации, Роман пропал в селе Шестаково. Сейчас активисты распространяют ориентировки и просят жителей региона о помощи в поисках. Любые детали могут оказаться важными, поэтому добровольцы собирают сведения от возможных свидетелей, которые могли видеть мужчину в районе исчезновения или на дорогах области.

Если вы обладаете какой-либо информацией о Романе Образцове или видели его после 8 апреля, пожалуйста, сообщите об этом. Передать данные можно по бесплатному телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112.