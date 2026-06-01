В Воронеже волейбольная «Сборная России» обыграла «Сборную Мира»

Накануне во Дворце спорта имени Василия Меркулова прошел большой волейбольный матч, в котором «Сборная России» обыграла «Сборную Мира» со счетом 3:1. На трибунах был настоящий ажиотаж — более тысячи мест оказались полностью заняты, так что свободного пространства для болельщиков практически не осталось. Об этом сообщила областная федерация волейбола 1 июня.

В этом году состав «Сборной Мира» заметно обновился и расширился: на площадку вышли спортсмены из Бразилии, Ирана, Кубы, Турции, Беларуси, Монголии, Конго, Руанды, Камеруна и Ганы. Несмотря на серьезный отпор интернациональной команды, российские волейболисты оказались сильнее, порадовав местную публику победой.

За матчем с трибун наблюдали не только преданные фанаты, но и известные спортивные лица. Среди гостей заметили диагонального игрока московского «Динамо» Максима Сапожкова, а также представителей местной федерации волейбола и спортивных чиновников. Организатором яркого спортивного праздника выступила «Лига Черноземья».