Под Воронежем завели уголовное дело после ДТП с погибшим мужчиной и пострадавшими детьми

В Новоусманском районе возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой один человек погиб и еще четверо, включая двоих детей, получили травмы. Трагедия произошла 28 мая около 21:30 на 22-м километре трассы Р-193 «Воронеж-Тамбов» из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 1 июня.

По предварительным данным следствия, 41-летний водитель за рулем Hyundai ix55 выезжал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль Ford Mondeo под управлением 29-летнего мужчины, который ехал по главной дороге. При столкновении 38-летний пассажир Hyundai, местный житель, получил тяжелейшие травмы — медики доставили его в больницу, но спасти мужчину не удалось, он скончался. В медучреждение также госпитализировали обоих водителей и двух маленьких пассажиров кроссовера — мальчиков 8 и 9 лет.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося, уже назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую.

