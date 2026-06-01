В Воронеже неизвестные сбрасывают кирпичи с высотки ЖК «Дельфин»

Жители одного из воронежских жилых комплексов бьют тревогу. По сообщениям читателей «КП-Воронеж», из многоэтажного дома ЖК «Дельфин» на улице Переверткина неизвестные уже несколько дней подряд бросают кирпичи.

1 июня очередное такое хулиганство привело к травмам. Один из сброшенных кирпичей повредил руку прохожему мужчине. Его увезли в больницу на «скорой». Кроме того, пострадал припаркованный во дворе автомобиль.

Хулиганы разбили припаркованную машину

Это далеко не первый случай за последние сутки. По словам местных жителей, аналогичный инцидент произошел, предположительно, 28 мая: тогда упавший сверху кирпич пробил стекло машины и, возможно, повредил систему кондиционирования.

Соседи уже обратились к участковому. «Комсомолка» уточняет информацию в региональном ГУ МВД.

