В Воронеже неизвестные сбрасывают кирпичи с высотки ЖК «Дельфин»

Жители одного из воронежских жилых комплексов бьют тревогу. По сообщениям читателей «КП-Воронеж», из многоэтажного дома ЖК «Дельфин» на улице Переверткина неизвестные уже несколько дней подряд бросают кирпичи.
1 июня очередное такое хулиганство привело к травмам. Один из сброшенных кирпичей повредил руку прохожему мужчине. Его увезли в больницу на «скорой». Кроме того, пострадал припаркованный во дворе автомобиль.
Это далеко не первый случай за последние сутки. По словам местных жителей, аналогичный инцидент произошел, предположительно, 28 мая: тогда упавший сверху кирпич пробил стекло машины и, возможно, повредил систему кондиционирования.
Соседи уже обратились к участковому. «Комсомолка» уточняет информацию в региональном ГУ МВД.
