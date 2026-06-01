В лесах Воронежской области с начала года не произошло ни одного пожара

С начала года в лесах Воронежской области не зафиксировано ни одного пожара. Регион уже пережил несколько резких скачков температуры и периоды максимальной пожарной опасности, однако ситуацию удалось удержать под полным контролем. Добиться нулевых показателей по возгораниям получилось благодаря усиленной круглосуточной работе специалистов Воронежского лесопожарного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства 1 июня.

Лесные инспекторы уже провели около 3,5 тысяч патрулей в самых популярных среди отдыхающих местах, а за хвойными массивами в режиме 24/7 следит 51 камера видеонаблюдения. Кроме того, специалисты обновили защитные вспаханные полосы, перекрыли въезды в опасные зоны шлагбаумами и провели тысячи бесед с жителями. Бойцам центра также пришлось 30 раз выезжать на тушение горящей травы за пределами лесов, чтобы огонь не перекинулся на деревья.

Несмотря на то, что из-за дождей опасность временно снизилась, синоптики прогнозируют скорое возвращение жары. Жителей региона просят не терять бдительность и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы заметили дым или огонь в лесу, немедленно звоните по телефонам: 8-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны (бесплатно); +7 (473) 244-17-60 — диспетчерский пункт лесопожарного центра; 112 — единый номер экстренных служб.