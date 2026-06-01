Воронежцы завоевали золото Кубка мира по акробатике под российским флагом

В болгарском Бургасе завершился третий этап Кубка мира по спортивной акробатике. Российские атлеты впервые за долгое время выступали без нейтрального статуса. Честь поднять над ареной триколор и запустить аккорды родного гимна выпала мужской четверке из Воронежа — Николаю Крестникову, Степану Кульбакину, Артему Кузнецову и Сергею Кондрачуку, которые завоевали золото и закрепили свой успех после победы на втором этапе серии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России 1 июня.

Соревнования собрали более 500 спортсменов из 15 стран мира. Путь воронежских акробатов к вершине пьедестала начался с уверенного лидерства с первых дней турнира. Однако, согласно регламенту, в финале все предыдущие баллы обнулялись, и судьба медалей решалась с чистого листа в комбинированной программе.

Российский квартет набрал за решающее выступление 28,72 балла. Хотя соперники из Израиля получили от судей более высокие оценки за артистизм, воронежцы технично обошли их за счет сложности элементов и идеального исполнения. В итоге минимальный перевес в 0,05 балла гарантировал россиянам чемпионский титул, оставив израильтян с серебром, а замкнула тройку лидеров сборная Англии.

В ближайшие выходные российская сборная выступит на следующем этапе Кубка мира в Азербайджане, где планирует повторить золотой успех.

