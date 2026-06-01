Телебашню в Воронеже украсит праздничная подсветка в День защиты детей

1 июня в честь Международного дня защиты детей телебашня филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» сменит обычное освещение на праздничную световую анимацию.

По всей высоте сооружения зрители увидят разноцветные радуги, живописные переливы и завораживающие узоры калейдоскопа. Кульминацией шоу станет появление на медиафасаде силуэтов играющих детей, а также поздравительной надписи: «1 июня – День защиты детей». Дополнит композицию логотип, посвященный юбилею вещателя — «Российской телерадиовещательной сети – 25 лет».

Полюбоваться на световое представление воронежцы и гости города смогут в течение одного часа — с 21:00 до 22:00.

Отметим, что праздничные акции сегодня проходят по всей стране. Тематические шоу одновременно запустят на телебашнях в Астрахани, Благовещенске, Брянске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Тамбове, Уфе, Челябинске, Ярославле и других городах. На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве в этот день будет транслироваться видеоролик с изображениями детей.