Воронежские врачи спасли 35-летнюю маму с редкой болезнью сердца

Воронежские врачи спасли 35-летнюю женщину, у которой после рождения второго ребенка развилась перипартальная кардиомиопатия — редкая и опасная болезнь сердца. Симптомы появились через две недели после родов: сильная одышка, отеки ног и кашель мешали маме даже лежать. Скорая экстренно привезла ее в больницу, обследование показало, что сердце работало в два раза слабее нормы, а фракция выброса крови составляла всего 26% вместо положенных 55%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 1 июня.

Медики подобрали комплексное лечение из специальных препаратов и антикоагулянтов. Это помогло справиться с быстро развивающейся сердечной недостаточностью, которая обычно поражает женщин на поздних сроках беременности или в первые месяцы после родов.

Через три недели тяжелые симптомы ушли, а спустя полтора месяца работа сердца полностью восстановилась. Через два месяца после госпитализации пациентка вернулась домой.

— При любых недомоганиях после родов важно сразу обращаться к специалистам, — напомнили врачи.