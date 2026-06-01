На воронежской трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в попутный «Урал»

В Павловском районе Воронежской области вечером 31 мая на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» произошло смертельное столкновение двух грузовых автомобилей. От полученных травм один из водителей скончался на месте. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным полиции, трагедия случилась в 19:03 на 663-м километре автодороги. 39-летний житель Курской области, находившийся за рулем грузового автомобиля «Мерседес-Бенц 2540», двигался по правой полосе. По версии следствия, он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины и допустил столкновение с автомобилем «Урал 4320» под управлением 63-летнего земляка.

Удар оказался фатальным для водителя «Мерседеса». Прибывшие медики скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины от полученных травм. Водитель «Урала» не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП. Правоохранители устанавливают точные причины произошедшего.