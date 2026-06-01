35% воронежских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2026 году

Каждая третья компания Воронежской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат в первой половине 2026 года, еще 55% сохранили оклады на прежнем уровне, выяснили аналитики hh.ru.
Самыми щедрыми оказались отрасли:
Энергетика — зарплаты выросли у 50% компаний;
Производство продуктов питания — 48%;
Телекоммуникации — 46%;
Медицина и фармакология — 44%;
Электроника — 39%.
Отмечается, что рост окладов напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых, работодатели увеличивают фиксированную часть зарплат.
До конца 2026 года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады. Лидерами по намерениям остаются энергетика (43%) и производители продуктов питания (42%).