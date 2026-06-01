Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 9:26

35% воронежских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2026 году

Рост окладов напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Каждая третья компания Воронежской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат в первой половине 2026 года, еще 55% сохранили оклады на прежнем уровне, выяснили аналитики hh.ru.

Самыми щедрыми оказались отрасли:

Энергетика — зарплаты выросли у 50% компаний;

Производство продуктов питания — 48%;

Телекоммуникации — 46%;

Медицина и фармакология — 44%;

Электроника — 39%.

Отмечается, что рост окладов напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых, работодатели увеличивают фиксированную часть зарплат.

До конца 2026 года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады. Лидерами по намерениям остаются энергетика (43%) и производители продуктов питания (42%).