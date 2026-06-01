Воронежские семьи с двумя и более детьми могут получить ежегодную выплату

Отделение СФР по Воронежской области начало прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную выплату. С сегодняшнего дня родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. В настоящее время уже 250 воронежцев подали заявление.

На новую семейную выплату имеют право работающие родители двух и более детей, которые платили НДФЛ в 2025 году. Для оформления понадобится подать заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить самостоятельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.

На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит заявления семей в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней.

При назначении новой семейной выплаты действует порядок учета материального положения. В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие.

Имущество семьи оценивают по тем же критериям, что и для единого пособия. Допустимо иметь по одному объекту недвижимости каждого типа: квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок – без ограничений по площади. При наличии нескольких объектов действуют лимиты: суммарная площадь квартир не должна превышать 24 м² на одного человека в семье, площадь домов – 40 м² на человека, а общая площадь земельных участков – 0,25 га в городе или 1 га на селе.

Кроме того, допускается иметь автомобиль, моторную лодку, трактор или другой вид самоходной техники. Многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалид, а также семьи, получившие автомобиль в качестве меры поддержки от государства, могут иметь по два однотипных транспортных средства.

Право на семейную выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Среднедушевой доход в семье при этом не должен превышать в 2025 году 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.

Семьям, которым будет одобрена семейная выплата, уплаченный налог на доходы физлиц пересчитывается по ставке 6%, разница возвращается единовременным платежом.