В Воронежской области срочно ищут пропавшего 19-летнего парня

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске молодого человека, пропавшего в Воронежской области. Местонахождение 19-летнего Романа Голованова остается неизвестным с 31 мая, сообщили в отряде.

Житель поселка Панино вышел из дома в этот день и не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост - 170 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Парень был одет в зеленую кофту, серые штаны и черные сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Романа Голованова, просят сообщить волонтерам по телефону: 8-800-700-54-52, 112 или 102.