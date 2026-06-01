Воронежцы оценили счастье современных детей

В преддверии Международного дня защиты детей 1 июня сервис по поиску работы SuperJob поделился результатами опроса, посвященного сравнению детства разных эпох. Участие в нем приняли экономически активные воронежцы. Выяснилось, что современные дети, по мнению горожан, не всегда счастливее своих родителей в юном возрасте.

Лишь 25% респондентов считают, что подрастающее поколение живет радостнее, чем они сами в свои лучшие годы. Каждый второй (53%) придерживается противоположного мнения, а 22% опрошенных затруднились дать однозначный ответ.

Любопытно, что с возрастом ностальгия по прошлому только усиливается. Среди жителей младше 35 лет уверенность в том, что современные дети несчастливее, выражают 49%. В возрастной группе от 45 лет и старше этот показатель достигает уже 58%. При этом около трети молодых участников опроса признаются, что им сложно проводить четкие параллели между своим детством и настоящим.

Результаты также зависят от образования и наличия детей. Среди воронежцев со средним профессиональным образованием тех, кто считает нынешних детей более счастливыми, больше, чем среди обладателей дипломов вузов. А родители в 33% случаев оценивают детство нового поколения позитивнее (против 17% у бездетных участников).

В комментариях жители Воронежа часто идеализируют свое прошлое и критикуют настоящее. Типичные аргументы звучат так: «Раньше нас с улицы домой не загонишь, а теперь дети не вылезают из гаджетов», «Сладостей и мультиков стало больше, но счастья — не факт», «С одной стороны, появились отличные площадки, с другой — ЕГЭ и запрет гулять без взрослых».