С 1 июня в Воронеже изменятся схемы движения автобусов №5, 41, 54, 61, 95 и 99

С 1 июня схема движения нескольких автобусных маршрутов в Воронеже изменится. Корректировки связаны как с улучшением транспортного обслуживания жителей микрорайонов, так и с реконструкцией улично-дорожной сети. Об этом 31 мая рассказали в мэрии.

Для повышения удобства пассажиров автобусы маршрутов № 5, 41 и 99 теперь будут совершать посадку и высадку на остановке «Универсам «Молодежный». Она расположена на улице Владимира Невского в направлении бульвара Победы.

Схема предоставлена мэрией

В путь следования автобусов № 61 добавлена остановка «Переулок Берёзки» в микрорайоне Подклетный. Ранее этот пункт использовался только пригородными маршрутами.

В связи с реконструкцией улично-дорожной сети маршруты №№ 54, 61, 95 теперь курсируют через остановку «Улица Пирогова» (в районе дома № 3). Она установлена взамен ликвидированной остановки «Улица Свободы» (у дома № 30).

Схема предоставлена мэрией

Также будет ликвидирована остановка у гипермаркета «Линия». Осуществлять посадку и высадку пассажиров на этом участке подвижной состав сможет на соседних остановках — «Улица 60-й Армии» и «Улица 60-летия ВЛКСМ».