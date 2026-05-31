Риск ландшафтных пожаров в Воронежской области снизился до минимума

Воронежская область, по данным регионального управления МЧС, значительно снизила уровень угрозы от ландшафтных пожаров. Пришедшее в регион похолодание в сочетании с затяжными дождями отвело опасность от большей части территории.

Высокий, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности сохраняется локально — всего в трех районах: Грибановском, Поворинском, Терновском, а также на территории Борисоглебска. На остальных пространствах области погодные условия практически исключают риски возгораний в экосистемах.

Синоптики подтверждают благоприятный прогноз: начало лета в регионе также ожидается дождливым и с грозами, что дополнительно увлажнит почву и снизит вероятность новых очагов огня. Тем не менее, спасатели призывают жителей не сжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, чтобы не провоцировать чрезвычайные ситуации.