Водитель и пассажир пострадали в вылетевшей в кювет легковушке в воронежском селе

В селе Гончаровка Подгоренского района устанавливаются обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего ночью 30 мая. Жертвами аварии стали два человека. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области, водитель кроссовера Haval Dagou не справился с управлением на высокой скорости, и машина вылетела за пределы дороги.

Инцидент случился на улице Октябрьской. Мужчина за рулем иномарки потерял контроль над транспортным средством, после чего автомобиль рухнул в глубокий придорожный кювет. В результате мощного удара травмы получили и водитель, и его пассажир. Обоих в экстренном порядке доставили в Подгоренскую районную больницу.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 23:42 в субботу. Реакция была молниеносной: уже через минуту (в 23:43) на место выехал расчет добровольной пожарной команды из ближайшей части. Прибыв на улицу Октябрьскую, пожарные оперативно собрали данные об аварии и для безопасности отключили аккумулятор в разбитом кроссовере.