В Воронежском заповеднике посчитали лосей, косуль и кабанов

Пока звери после долгой зимы восстанавливают силы и готовятся к появлению потомства, научные сотрудники Воронежского биосферного заповедника завершили подсчеты «на бумаге». Ккардинальных изменений в численности популяций по сравнению с прошлым годом не зафиксировано. Согласно предварительным данным:

— Косули — не менее 500 особей;

— Лоси — около 100;

— Благородные олени — порядка 100, но показатель будет скорректирован после анализа других источников;

— Кабаны — недочет по следам (животные сбиваются в группы и передвигаются по одним тропам, что затрудняет учет); окончательные цифры уточнят с помощью фотоловушек.

Среди хищников отмечен заметный спад. Учтены 46 куниц и 26 лисиц — это ниже средних многолетних значений. Специалисты не исключают естественный циклический спад, который подтвердят будущие учеты. Схожая динамика и у белки: ее численность не превысила 100 особей.

Обработка материалов по кабанам, оленям и данным с фотоловушек продолжается.