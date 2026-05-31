Облсуд признал законным аннулирование вида на жительство в Воронеже гражданину Египта

Воронежский областной суд оставил в силе решение об аннулировании вида на жительство гражданину Египта Мохарбу А. Мужчина пытался оспорить действия миграционного органа через суд, но апелляционная жалоба была отклонена. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года иностранец получил вид на жительство в Российской Федерации. Однако уже в марте 2025 года этот документ был аннулирован Главным управлением МВД России по Воронежской области. Основанием послужило двукратное привлечение египтянина к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).

Центральный районный суд Воронежа признал решение полиции законным. В апелляционной жалобе Мохарб А. настаивал на отсутствии умысла, указывал, что его супруга является гражданкой России, и просил учесть необходимость соблюдения баланса между интересами государства и правом на семейную жизнь.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по административным делам Воронежского облсуда не нашла оснований для отмены решения районного суда. Суд отметил, что наличие супруги-россиянки и проживание в РФ не дают безусловного приоритета семейной жизни перед миграционными нормами. Решение об аннулировании вида на жительство было принято уполномоченным органом при наличии законных оснований.

Таким образом, решение Центрального районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.