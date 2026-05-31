В Воронеже 16 часов искали пропавшего 72-летнего пенсионера

В Воронеже успешно завершен поиск пропавшего 72-летнего мужчины. Геннадий Валентинович Нарымовский ушел из дома около 18:45 29 мая и не вернулся. Уже через пять часов, в 23:40, недалеко от места жительства пенсионера был развернут оперативный штаб поискового отряда «Лиза Алерт».

На место прибыли 23 человека, которые выполнили 13 различных задач: пешие группы обследовали соседние кварталы, постепенно расширяя зону поиска. Добровольцы расклеивали ориентировки, опрашивали прохожих, осматривали местность и проверили береговую линию водохранилища.

Как рассказала старшая поисковой группы Ксения (позывной «Митра»), городские поиски всегда осложнены тем, что потерявшийся человек может оказаться где угодно — от соседнего подъезда до другого конца города или даже за его пределами. Несмотря на то, что Геннадий Валентинович передвигался медленно, прихрамывая и опираясь на трость, он потенциально мог уйти очень далеко.

К счастью, все закончилось благополучно. Пенсионера нашли родственники — в стороне, противоположной той, где его искали изначально.