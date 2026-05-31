Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 10:25

Более 11,5 млн рублей выплатят семье рабочего, погибшего на стройке в Воронеже

На мужчину упала подъемная клеть башенного крана
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Советский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск родственников рабочего, погибшего при строительстве многоквартирного дома. Общая сумма взысканий с двух компаний превысила 11,5 миллиона рублей.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года на строительной площадке. В результате падения подъемной клети башенного крана погиб сотрудник ООО «Комплекс Кран».

В ходе разбирательства было установлено, что при телескопировании башенного крана были нарушены требования безопасности. Бригадир был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека).

Родственники погибшего обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда и выплат, предусмотренных отраслевым соглашением и Градостроительным кодексом. Изначально семья просила 20 миллионов рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены частично.