Более 11,5 млн рублей выплатят семье рабочего, погибшего на стройке в Воронеже

Советский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск родственников рабочего, погибшего при строительстве многоквартирного дома. Общая сумма взысканий с двух компаний превысила 11,5 миллиона рублей.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года на строительной площадке. В результате падения подъемной клети башенного крана погиб сотрудник ООО «Комплекс Кран».

В ходе разбирательства было установлено, что при телескопировании башенного крана были нарушены требования безопасности. Бригадир был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека).

Родственники погибшего обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда и выплат, предусмотренных отраслевым соглашением и Градостроительным кодексом. Изначально семья просила 20 миллионов рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены частично.