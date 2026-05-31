НовостиОбщество31 мая 2026 9:33

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, гроз и града

Спасатели также предупреждают жителей региона о порывистом ветре
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Желтый уровень погодной опасности введен в Воронежской области в связи с ухудшением метеоусловий. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, вечером 31 мая местами ожидается туман. Предупреждение действует с 18 часов до 6 утра 1 июня. В этот же период — при грозах возможно усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.

Кроме того, в отдельных районах региона с 6 утра до 18 часов 1 июня прогнозируется град. Грозы, по информации метеослужб, возможны в отдельных районах области.

Жителей и гостей Воронежской области призывают быть внимательными и осторожными на дорогах в условиях ограниченной видимости, а также соблюдать правила безопасности при непогоде.