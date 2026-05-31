Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 8:50

В Воронеже спасают четырех ежат, найденных в частном секторе

Малышей доставили в центр помощи диким животным «Сердце леса»
Евгения ФРОЛОВА
Фото волонтеров

Фото волонтеров

Четыре крошечных ежонка, оставшихся без матери, находятся на реабилитации в центре помощи диким животным «Сердце леса» в Воронеже. Детенышей обнаружили в частном секторе Северного микрорайона Воронежа во время проведения ремонтных работ.

Как рассказали волонтеры, строители случайно задели ежиное гнездо. К сожалению, ежиха-мать погибла, но малышей удалось оперативно доставить в центр.

Сейчас ежата, которые совсем крохи, находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Волонтеры предупреждают: кормить детенышей диких животных так же, как котят или щенков, — большая ошибка, которая может стоить малышам жизни. Рацион и уход должны быть специальными.

Когда ежата окрепнут и подрастут, их планируется выпустить обратно в естественную среду обитания.