Прокуратура добилась компенсации подростку, покусанному собакой в воронежских Лисках

Фото из архива КП

В городе Лиски Воронежской области суд обязал местные власти выплатить 30 тысяч рублей подростку, пострадавшему от нападения бездомной собаки. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел еще в декабре 2025 года.

По информации надзорного ведомства, безнадзорный пес напал на несовершеннолетнего прямо возле здания средней школы. В результате нападения животное причинило ребенку телесные повреждения.

Сразу после случившегося пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи также провели экстренную профилактику заболеваний, которые могут передаваться через укусы животных (в том числе бешенства).

Прокуратура, выступая в защиту прав несовершеннолетнего, направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд, изучив все материалы дела, полностью удовлетворил требования надзорного органа. В итоге в пользу законного представителя подростка была взыскана денежная компенсация в размере 30 тысяч рублей.