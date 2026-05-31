Последний день весны воронежцев встретит похолоданием до +5

Уходящая весна решила не смягчать характер. Как сообщили в региональном гидрометцентре, последний день мая встретит жителей Воронежа и области промозглой сыростью и резким падением температуры.

Днкм по региону пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. В отдельных районах небо прорежут грозовые разряды. Сопутствовать непогоде будет ощутимый ветер с порывами до 8–13 метров в секунду.

Что касается тепла, рассчитывать на него не приходится. Столбики термометров днем в областном центре поднимутся лишь до +16…+18 градусов, тогда как в районах будет еще холоднее — от +13 до +18.

Однако самое неприятное ждет воронежцев в ночь на понедельник, 1 июня. Именно тогда весна окончательно напомнит о своем уходе настоящим холодом. По данным синоптиков, температура воздуха опустится до +6…+8 градусов в Воронеже, а в отдельных районах области и вовсе похолодает до +5…+10.

При этом в областном центре осадки к ночи прекратятся, тучи начнут рассеиваться. А вот в районах возможны кратковременные дожди.